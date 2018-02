Che tempo farà sabato 24 febbraio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - L'Osmer Fvg, per l'ultima domenica di febbraio, prevede, Bora sostenuta in pianura, molto forte a Trieste con qualche possibile nevicata in montagna al confine con il Veneto.



Di primo mattino nuvolosità residua su pianura e costa, sereno in montagna. In giornata sereno ovunque. Farà decisamente freddo con Bora sostenuta in pianura, forte o molto forte e gelida sulla costa. Le temperature saranno abbondantemente sotto lo zero.