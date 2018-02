Il M5S spazza via le polemiche: in Fvg riconsegnato oltre 1 milione di euro

UDINE - Consegnato in piazza San Giacomo, a Udine, il nono 'superassegno' del gruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale per le imprese del Friuli Venezia Giulia. In totale più di 1 milione di euro. Per la precisione 1.008.969,30 euro. Fondi che, simbolicamente, sono stati restituiti sabato pomeriggio nel centro di Udine nel corso di una breve cerimonia.



Da quando sono stati eletti, nell’aprile 2013, i consiglieri regionali Elena Bianchi, Eleonora Frattolin, Ilaria Dal Zovo, Cristian Sergo e Andrea Ussai (assente sabato bloccato a casa con l'influenza) hanno versato, infatti, nel 'Fondo per lo sviluppo' della Regione Fvg una quota rilevante, circa il 65%, delle indennità ricevute ogni mese. Ricordiamo che il 'Fondo per lo sviluppo' eroga finanziamenti agevolati alle imprese per la realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale. Il decimo assegno sarà consegnato alla fine del mandato dei pentastellati in Consiglio regionale.



Un modo per spazzare via le ombre che sono sorte nelle ultime settimane attorno al Movimento fondato da Beppe Grillo, finito al centro delle cronache dopo un'inchiesta della trasmissione Le Iene, che ha portato alla luce come alcuni eletti grillini avessero omesso o finto la restituizione di una parte dei loro stipendi.