Terremoto: scossa di magnitudo 3.8 in Carnia

FORNI DI SOPRA - Una scossa di terremoto è stata avvertiva in Carnia poco dopo le 9 di domenica mattina. La magnitudo sarebbe pari a 3.8, con l'epicentro che è stato localizzato nelle viscere della terra nei pressi di Forni di Sopra.

La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, a Sappada come in molti paesi della Carnia e del Pordenonese (Claut, Cimolais), nella zona del Parco delle Dolomiti Friulane.

ALTRE QUATTRO SCOSSE - Per ora non si registrano danni a cose o a persone. Chi ha avvertito la scossa, però, si è spaventato, con la memoria che è subito tornata al 1976. Nella mattinata di domenica 25 febbraio si sono registrate altre quattro scosse nella località carnica, tutte con magnitudo inferiore a 2.