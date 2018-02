CODROIPO – Incidente nella pista di cross di Rivolto di Codroipo. Un 16enne si è ferito alla testa cadendo mentre stava girando in pista a bordo del suo mezzo a due ruote. Il fatto, come informa la Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores), è accaduto sabato 24 febbraio attorno alle 15.



A quanto pare il giovane avrebbe perso il controllo della moto finendo rovinosamente a terra. Battendo la testa, il 16enne ha perso conoscenza. Immediato l’intervento dei soccorsi giunti sul posto con un’ambulanza. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e portato in codice giallo all’ospedale di Udine.