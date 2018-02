FORNI DI SOPRA – Tre scosse di terremoto con una magnitudo superiore a tre si sono verificate nella giornata di domenica 25 febbraio nell’area compresa tra Forni di Sopra e Forni di Sotto. Non solo, tra le 9 del mattino e le 17 sono state registrate altre nove scosse di intensità minore sempre nella stessa zona.



ECCO L'ELENCO DELLE VARIE SCOSSE - I sismografi del Centro di Ricerche sismologiche (Ogs) hanno cominciato a vibrare alle 9.16: una scossa di magnitudo 3.9 avvertita chiaramente in Carnia, a Sappada, nel Pordenone fino a Udine, ai piani alti delle case. Poi ci sono state tutta una serie di piccole scosse, tutte localizzate nelle viscere della terra tra Forni di Sopra e Forni di Sotto: di magnitudo 1.1 alle 9.37, di 2.4 alle 9.47, di 1.1. alle 10.14, di 1.1 alle 14.26, di 3.2 alle 15.36, di 2.30 alle 15.40, di 0.7 alle 15.43, di 1 alle 15.49, di 0.8 alle 16.40, di 3.6 alle 16.53, di 0.8 alle 15.58, di 1.1 alle 16.09.



NON SI RILEVANO DANNI - Al momento non si registrano né danni, né feriti, ma le scosse hanno causato paura nella popolazione, soprattutto perché il movimento tellurico continua ad avvertirsi nell’arco di tutta la giornata. Decine sono state le telefonate giunte ai centralini delle forze dell'ordine e dei centri di soccorso.