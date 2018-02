Che tempo farà lunedì 26 febbraio? Ve lo dice l'Osmer Fvg

UDINE - Sarà un lunedì gelido quello che prevede l'Osmer Fvg, con la colonnina di mercurio che toccherà i -6° sulla costa, i -8° in città e i -15/20° in montagna.

Di primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso. In mattinata aumento della nuvolosità, specie su pianura e costa dove a tratti potrà essere anche coperto. Soffierà Bora forte sulla costa, moderata in pianura, sostenuta in quota. Sul Carso più orientale e sulle Giulie non è esclusa qualche breve sfiocchettata.