Campoformido piange la scomparsa dell'ex sindaco Zuliani

CAMPOFORMIDO – E’ morto l’ex sindaco di Campoformido Andrea Zuliani. Una scomparsa improvvisa la sua, avvenuta a soli 63 anni a causa di un brutto male che non gli ha lasciato scampo. Il suo cuore ha smesso di battere sabato all’ospedale di Udine, dove si trovava ricoverato da qualche mese. Lascia nel dolore non solo i famigliari (la moglie Paola e i figli Diego e Riccardo), ma un’intera comunità, che ne aveva sempre apprezzato le doti politiche e umane.

Zuliani è stato eletto sindaco di Campoformido, per la prima volta, nel 2004, con la riconferma che è arrivata cinque anni dopo, nel 2009. Anni in cui furono avviate importanti opere pubbliche come scuole, piste ciclabili, palestre.

I suoi funerali saranno celebrati martedì 27 febbraio alle 15 nella chiesa grande di Campoformido.