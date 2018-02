Paragone bloccato a casa dall'influenza: interverrà solo via telefono

UDINE - Gianluigi Paragone non potrà essere nel Friuli Venezia Giulia lunedì 26 febbrai e martedì 27 febbraio a causa di uno stato influenzale che ha colpito il giornalista e candidato del M5S. Paragone interverrà comunque telefonicamente nel corso degli eventi in programma a Gorizia, Muggia, Udine e Pordenone. Tutti gli altri eventi in programma sono stati annullati. «Sono sicuro che la mia visita è solo rinviata a dopo le elezioni... quando ci sarà un governo a cinque stelle!», ha dichiarato il giornalista.

GLI APPUNTAMENTI DI LUNEDI' - Ecco le iniziative che vedranno la partecipazione telefonica di Paragone. Lunedì 26 febbraio, a Gorizia, alle ore 10.30, al Kulturni Center Lojze Bratu¸ (viale XX Settembre, 85) è in programma un incontro sul risparmio tradito. Introdotto dall’europarlamentare del M5S Marco Zullo, si parlerà delle imprese e dei risparmiatori che hanno perso il 100% delle somme investite, acquistando prodotti previdenziali che secondo le banche dovevano essere 'innovativi', e di un vero e proprio sistema di saccheggio instaurato dalle élite - colossi bancari, fondi d’investimento, agenzie di rating, multinazionali - che controllano la finanza globale. Sul palco ci saranno anche i candidati del M5S al Parlamento Manuela Botteghi, Pietro Neglie e Sabrina De Carlo.

Nella sala Millo di Muggia (piazza della Repubblica, 4), alle ore 18, si terrà invece l’incontro intitolato 'Ferriera di Servola, un caso nazionale'. Nel corso dell’evento, anche in questo caso introdotto dall’europarlamentare del M5S Marco Zullo, si parlerà di salute, ambiente e lavoro da tutelare sul territorio. Interverranno anche il candidato del M5S al Parlamento Vincenzo Zoccano, il consigliere comunale del M5S di Muggia Emanuele Romano e la presidente dell’Associazione 'No smog' Alda Sancin.

Alle ore 21, all’Auditorium Menossi di Udine (via San Pietro, 60) è in programma un altro incontro pubblico incentrato sul risparmio tradito. Oltre all’europarlamentare del M5S Marco Zullo, sono previsti gli interventi dei candidati del M5S Domenico Balzani e Aulo Cimenti e del presidente di Federconsumatori Udine Vanni Ferrari.

MARTEDI' L'ULTIMO INCONTRO A PORDENONE - Infine martedì 27 febbraio, alle ore 21, nella sala Degan della Biblioteca civica di Pordenone(piazza XX Settembre, 11) è in calendario un incontro pubblico sempre incentrato sulle truffe bancarie e sui cittadini messi in grande difficoltà da una finanza senza scrupoli. L’evento sarà moderato dall’europarlamentare Marco Zullo e vedrà la partecipazione del parlamentare del M5S Gianni Girotto, esperto di temi legati al risparmio, e dei candidati del MoVimento 5 Stelle al Parlamento Chiara Santoro eGiovanna Scottà.