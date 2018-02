Phantom Thread sbarca a Sounds Good!: ‘Il filo nascosto’ in versione originale al Visionario

UDINE – Nuovo appuntamento con Sounds Good!, ciclo di film in lingua originale con sottotitoli in italiano: lunedì 26 febbraio alle 20 sullo schermo del Visionario in prima visione Phantom Thread - Il filo nascosto, il nuovo, attesissimo film di Paul Thomas Anderson, candidato a 6 premi Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista (uno straordinario Daniel Day-Lewis, unico attore ad aver vinto già 3 statuette in questa categoria). Con questa ultima opera, Paul Thomas Anderson realizza un ritratto illuminante tanto di un artista e del suo percorso creativo che di una donna che ne controlla il destino. Come sempre disponibile presso la cassa del cinema la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English.

LA TRAMA - Nel glamour della Londra degli anni ’50, da poco uscita dalla guerra, lo stimato stilista Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril sono al centro della moda inglese, vestendo reali, stelle del cinema, ereditiere, aristocratici, debuttanti e signore, con lo stile riconosciuto di The House of Woodcock. Le donne vanno e vengono nella vita di Woodcock, offrendo a uno scapolo impenitente del suo calibro compagnia e ispirazione, fino a quando non si imbatte in una giovane e decisa donna, Alma, che presto si trasforma in ossessione, musa, amante. La sua vita, un tempo sotto totale controllo e pianificazione, viene stravolta dall’amore.

Per maggiori informazioni sugli orari di programmazione del film, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.