Prestigioso ‘fuori programma’ a ritmo di jazz a Cervignano con Garro e Carollo

CERVIGNANO – Prestigioso ‘fuori programma’, lunedì 26 febbraio, con inizio alle 21, per la stagione musicale 2017/2018 del Teatro Pasolini di Cervignano. Euritmica ed Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia presentano il concerto jazz del duo pianoforte e tromba di Luca Garro e Gianluca Carollo, musicisti raffinati e di grande sensibilità, in grado di rappresentare, con i loro strumenti, l’essenza più profonda del jazz e delle sue sfumature tra armonia e improvvisazione. Il progetto prende il nome del loro più recente lavoro discografico, Crosswise, uscito per l’etichetta Caligola di Mestre.

FUORI ABBONAMENTO - Il concerto è inserito, fuori abbonamento, nel cartellone della stagione musicale 2017/2018, curata da Euritmica e promossa, assieme a quelle della prosa e del cinema, dall’Associazione Culturale Teatro Pasolini con il sostegno del Comune di Cervignano del Friuli, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli.

Info e prenotazioni: 0431 370273 info@teatropasolini.it o stampa@euritmica.it. La sera del concerto, la biglietteria del Teatro apre alle 20.