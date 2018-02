Al via la stagione 2018 della Grotta Nuova di Villanova

VILLANOVA - Visite guidate, eventi a tema, musica dal vivo e gli immancabili centri estivi. Sarà inaugurata domenica 4 marzo la stagione 2018 della Grotta Nuova di Villanova e dell'Alta Val Torre che la circonda, un luogo immerso nella natura incontaminata. Tra gli appuntamenti più attesi c’è sicuramente l'Alta Val Torre Open Air Festival, una giornata dedicata alle famiglie, alle persone disabili e agli sportivi di ogni età, che cercano un'ispirazione nuova per scoprire e vivere una natura ancora sconosciuta.

‘MEDITAZIONI IN GROTTA’ - Ci saranno anche le ‘Meditazioni in grotta’: un affascinante viaggio al centro della grotta e dentro sé stessi. Sarà proposta una meditazione ogni mese e si alterneranno vari operatori per differenziare l'offerta (bagni di gong, meditazioni guidate, yoga, shiatsu e veri e propri viaggi sonori con strumenti ancestrali e antichi).

PASSEGGIATE GEOLOGICHE - Non mancheranno le passeggiate geologiche per scoprire alcuni tra i più affascinanti luoghi delle Prealpi Giulie. Domenica 4 marzo, dopo un 2017 che ha fatto registrare un vero e proprio record di visitatori, aprirà anche l’Ufficio Iat Grotte di Villanova, che registra ogni anno un costante incremento per quanto concerne i contatti e che fornisce al pubblico materiale informativo e promozionale su tutta la regione. «Abbiamo già un ottimo riscontro – spiegano i rappresentanti del Gruppo Esploratori e Lavoratori Grotte di Villanova - anche in termini di prenotazioni.

VISITE DIDATTICHE - Le visite didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e anche per le comitive sono già numerose (è possibile prenotare anche al di fuori dei normali giorni e orari di apertura). Sono in corso di rinnovo gli accordi di collaborazione stipulati con altre realtà turistiche e con molte strutture ricettive della zona. È possibile beneficiare, grazie a queste convenzioni, di particolari sconti e agevolazioni sui biglietti d’ingresso e sui menù proposti dai ristoratori locali».

NOVITÁ - Tante le novità per la stagione 2018, ancora in fase di programmazione. Alcune iniziative saranno riproposte, per esempio le suggestive sedute di meditazione, le visite fotografiche in grotta. Tra i grossi eventi spicca l'Alta Val Torre Open Air Festival, un’occasione per conoscere la valle attraverso varie attività all’aria aperta, e la terza edizione di Diversamente Speleo, evento dedicato alle persone disabili. La Grotta Nuova resterà aperta da marzo a novembre. Nei mesi di marzo e aprile ogni domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 (ultima partenza 17.30).

Per informazioni visitare il sito internet www.grottedivillanova.it, contattare il numero 392-1306550 oppure l’Ufficio Iat Grotte di Villanova negli orari di apertura allo 0432- 787915.