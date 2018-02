‘WhiteLove’: torna uno dei momenti più attesi della stagione firmata Mr Charlie

LIGNANO - Sta arrivare, anzi per tornare, uno dei momenti più attesi della stagione firmata Mr Charlie. Domenica primo aprile (dalle 23), infatti, l’appuntamento a Lignano Sabbiadoro è con ‘WhiteLove’: il tradizionale party della domenica di Pasqua. Come di consueto sarà una singolare one night, uno show unico e sensazionale con la straordinaria partecipazione di performer internazionali, djs at home saranno Massimo Rossini e Carlo Pontoni, la voce, invece, quella di Dany Gattelli. Al Charlino Privè l’unica originale inimitabile ‘notte italiana’ nella speciale edizione di Pasqua, in consolle Tommy De Sica e Francesco Torre dj. Dress code: white & glitter.

Info e prenotazioni: 335.6899446 Adriano Cerato | 348.0165383 Lorenzo Don | 349.2644719 Angelo Bernardini | www.mrcharlie.net | Facebook |