Alcott apre un nuovo store al Palmanova Outlet Village

AIELLO – Nuovo store e nuovo format per Alcott, che si posiziona tra i primi brand italiani nel settore del fast fashion retail. Il nuovo punto vendita al Palmanova Outlet Village, inaugurato sabato 24 febbraio, presenta il nuovissimo format del brand: toni chiari con luci calde dell’area vendita mettono perfettamente in risaldo il prodotto che risulta il vero protagonista e che si contraddistingue per lo stile trendy di Alcott. Particolarmente interessante risulta il contrasto creato dalle due aree dedicate alla collezione denim del brand, caratterizzate da pareti molto scure, che riflettono la luce e donano un’ambientazione più cool e sofisticata.

UN’OFFERTA VARIEGATA, RICCA ED ETEROGENEA - Il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande, esprime soddisfazione. «Proporre un’offerta variegata, ricca ed eterogenea per la nostra clientela – le parole di Casagrande - è il nostro principale obiettivo, che si inserisce nella strategia corporate del Gruppo. È nostra intenzione proseguire in questa direzione. Il nuovo format di Alcott e l’ampliamento della superfice di vendita di questo noto brand si muove in tale direzione». Con i marchi Alcott e Alcott Los Angeles, l'azienda è oggi presente con oltre 150 store nel mondo e continua a crescere grazie a un imbattibile mix di stile e prezzo, che si completa con un'indimenticabile shopping experience all'interno dei punti vendita, veri e propri gioielli di design, creati con il desiderio di regalare al consumatore un vero e proprio viaggio nell'universo Alcott.