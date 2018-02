Denunciato per ricettazione: nei guai un 17enne afghano

MARTIGNACCO – E’ stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di ricettazione. Si tratta di una 17enne di origine afghana trovato in possesso di capi di abbigliamento risultati essere provento di furti recentemente messi a segno in alcuni esercizi commerciali del centro commerciale ‘Città Fiera’ di Martignacco.

La scoperta è stata fatta dai carabinieri della stazione di Mortegliano a conclusione di un’indagine finalizzata al contrasto dei reati contro il patrimonio. I militari dell’Arma hanno raccolto doversi elementi di responsabilità a carico del minorenne, che come già detto, è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione.