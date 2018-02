Overdose da metadone: rintracciato lo spacciatore

CERVIGNANO DEL FRIULI – Era andato in overdose da metadone lo scorso 24 febbraio. Sono partiti da questo episodio che ha coinvolto un 34enne bosniaco residente a Cervignano, i carabinieri della locale stazione, per rintracciare lo spacciatore. Al termine delle indagini, i militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare il responsabile, un 45enne del posto ritenuto colui che ha venduto il metadone al cittadino bosniaco. L’uomo è stato quindi stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di spaccio di sostanze stupefacenti.