Gli eventi in programma martedì 27 febbraio

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 27 febbraio, a Udine e provincia, eccoli.

OltreConfine 1918/2018

Si avvia alla conclusione del percorso di ricerca sul territorio con una nuova tappa a Santa Maria la Longa per raccogliere testimonianze, documenti, racconti familiari e storie nascoste sulla Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia. Martedì 27 febbraio, alle 20.30, nella sala della Biblioteca don Luigi De Biasio, a Santa Maria la Longa, associazioni, gruppi organizzati, scuole e cittadini sono invitati ad un dialogo aperto per il recupero della memoria. Info su: www.oltreconfine-ww1.eu

Il nome della rosa

È uno dei romanzi più letti del secondo Novecento, stiamo parlando de Il nome della rosa, di Umberto Eco. Parlarne significa elencare performance da record: premio Strega nel 1981, classificato da Le Monde fra i cento libri del secolo, tradotto in 47 lingue, venduto in oltre 30 milioni di copie. Il cinema ce ne ha restituito un celebre adattamento nel 1986, con la regia di Jean-Jacques Annaud e Sean Connery nelle vesti del protagonista, un perfetto Sherlock Holmes ante litteram. Ora, questo strepitoso best seller giunge finalmente anche a teatro nel primo adattamento italiano a firma di Stefano Massini, tra i drammaturghi più apprezzati in Italia e all’estero, e sarà in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine da martedì 27 febbraio a giovedì 1 marzo, con inizio sempre alle 20.45.

Tantilibri

Prosegue fino ad aprile il progetto Tantilibri, organizzato dalla biblioteca civica ‘V. Joppi’, in collaborazione con il Coordinamento pedagogico del Comune di Udine. Domani, martedì 27 febbraio dalle 17 alle 18 la biblioteca di quartiere di via Martignacco 146 ospiterà, con la collaborazione degli asili nido, un nuovo incontro a base di storie, filastrocche e canzoncine dedicato ai bimbi tra i 18 e i 36 mesi e ai loro genitori. Per informazioni sulle attività della sezione Ragazzi tel. 0432 1272585 – sito internet.

Jean Vigo

Tornano al cinema in versione restaurata le opere di uno dei più grandi artisti del cinema: Jean Vigo! Morto a soli 29 anni, nella sua folgorante vita ha realizzato un lungometraggio, un mediometraggio e due corti. Un’unicità, la sua, che ha lasciato il segno. Due gli appuntamenti in programma: martedì 27 febbraio alle 19.45 sullo schermo del Visionario L'Atalante, tra i massimi capolavori del cinema francese degli anni '30. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432.227798.