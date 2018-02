UDINE – E’ morto nella sua casa, a causa di un principio di incendio scoppiato, molto probabilmente, per una sigaretta accesa. E’ successo lunedì 26 febbraio a Udine, in via Reconquista. La vittima è il 74enne Renzo Cirio, originario di Castions di Strada.

L’uomo avrebbe cercato di rifugiarsi in bagno, dov’è stato ritrovato, ma il fumo sprigionatosi dalle fiamme (e in particolare il monossido di carbonio) non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Udine, che hanno trovato un mozzicone di sigaretta nel letto, e i carabinieri.

Escluso il coinvolgimento di altre persone. Ora si dovrà fare luce sugli ultimi istanti di vita di Cirio, con i carabinieri che dovranno stabilire l'esatto momneto della morte dell'anziano.