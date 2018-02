'Furti con spaccate': i carabinieri arrestano 4 persone

LATISANA – Una banda specializzata in furti con ‘spaccata’ in negozi del Friuli. E’ quella che è stata sgominata dai carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Latisana che ha arrestato, in flagranza di reato, quattro cittadini serbi. Si tratta di un 37enne, Momcilo Punisic, e di un 33 enne, Bogolijub Bojovic, entrambi senza fissa dimora (quest’ultimo già gravato di precedenti penali per i reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale), di un 41enne, Dejana Milosavljevic (irregolare sul territorio nazionale e già gravato di due ordini di carcerazione da parte delle Procure di Venezia e Pordenone) e di un 64enne residente a Latisanotta. Quest’ultimo fungeva da basista, mettendo a disposizione della banda la propria abitazione.

CLONAVANO LE TARGHE E LE CHIAVI DELLE AUTO - Il gruppo era in grado di clonare le chiavi e le targhe di Renault Capture, che poi venivano utilizzate per gli spostamenti e per le spaccate contro le vetrine dei negozi. I furti sono stati messi a segno a febbraio a San Giovanni al Natisone, nel negozio di profumeria ‘Sirene Blu’ (il bottino era stato di 30 mila euro) e a Fagagna, nel negozio di abbigliamento ‘Just Fashion’ (bottino da 40 mila euro). In quest’ultimo caso la banda è stata colta in flagrante, alle 5.30 del 23 febbraio.

Nel corso delle indagini sono stati recuperati cinque veicoli, tutti provento di furto: una Renault Captur rubata nel novembre 2017 in provincia di Vicenza, una Renault Scenic Xmode cross rubata il 21 febbraio a Udine, un furgone Renault Trafic sottratta il 3 novembre 2016 in provincia di Verona, una Renault Scenic Cross rubata il 18 febbraio 2018 a Cervignano e una Renault Clio sw sottratta il 16 febbraio 2018 a Codroipo (tutti mezzi già stati riconsegnati ai legittimi proprietari). Recuperati anche 1.500 euro in contanti, capi di abbigliamenti, profumi e prodotti per la cosmetica.

I 4 SONO GIA' IN CARCERE - L’arresto dei quattro è già stato convalidato e la banda si trova nel carcere di Udine. I carabinieri hanno diffuso le foto dei quattro sperando che qualcuno possa riconoscerli, visto che sono ritenuti responsabili di altri colpi messi a segno sul territorio friulano (il secondo furto a 'Sirene Blu' e la 'spaccata' nella profumeria del Bennet).