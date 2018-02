‘Elliot Live Club’: tornano le cene-concerto a ritmo di jazz

MANZANO - Con la direzione artistica di Giuliano Michelini, torna ‘Elliot Live Club’: grande musica e grande cucina, riunite per una proposta culturale che saprà emozionare nel gusto e nell'ascolto, ovviamente all’Elliot Ristorante & Wine Lounge (via Orsaria 50, Manzano). Anche in questa edizione, in programma numerosi appuntamenti con delle indimenticabili cene-concerto con artisti del jazz, italiani e internazionali.

IL 2 MARZO - Si comincia venerdì 2 marzo con ‘The HamMonk Sphere Trio’, sul palco Nevio Zaninotto, sax tenore e soprano, Luca Colussi, batteria, Rudy Fantin, Hammond organ.

Il 9 MARZO - La settimana successiva, venerdì 9 marzo, sarà la volta di ‘Fiesta Latina - Juan & Michel Garrido’, una serata di musica spagnola e latino americana rumba, al son, guaracha cubana, bolero, salsa e merenque

IL 16 MARZO - Il terzo appuntamento è invece fissato per venerdì 16 marzo, a suonare sarà il ‘Jazz Legacy Quartet’: Maurizio Pagnutti, batteria, Bruno Cessell,i tastiere, Piero Cozzi, sax, Paolo Viezzi contrabbasso.

I posti sono limitati. Per maggiori informazioni: 0432 751383 | booking@elliothotel.it | www.elliothotel.it| Facebook |