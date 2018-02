Con 'PerCoRSI' Fvg: appuntamento con la responsabilità sociale di impresa

UDINE - Al via «PerCoRSI- Percorsi per la competitività e responsabilità sociale di impresa in Friuli Venezia Giulia», un progetto che per un anno coinvolgerà tutto il territorio regionale nella diffusione dei principi della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI). Obiettivo dell’intervento, illustrato in conferenza stampa alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro Loredana Panariti, è favorire l'introduzione nelle aziende di pratiche di RSI promuovendo la conoscenza e diffusione di principi, strategie e buone prassi, in grado di generare innovazione e sviluppo sostenibile. Inoltre, PerCoRSI si propone di sensibilizzare le nuove generazioni ai temi dell’economia sostenibile.

PROGETTO INNOVATIVO - Un progetto particolarmente innovativo, che candida la regione a laboratorio di economia sostenibile, secondo i principi di Agenda 2030 dell’Onu, e di attivazione di quelle sinergie tra mondo profit, non profit ed enti pubblici che sono il centro della recente riforma del Terzo Settore. Dopo Piemonte, Veneto e Lazio, il Fvg si colloca tra le regioni best performer a livello nazionale su questi temi. Il progetto, che durerà sino ad aprile dell’anno prossimo, prevede la realizzazione di 29 incontri e laboratori diffusi su tutto il territorio, con il coinvolgimento di una ventina di esperti a livello nazionale per far conoscere casi aziendali di eccellenza, spiegare come sia possibile e crei sviluppo la capacità di coniugare innovazione e sostenibilità. Saranno 8 le macrotematiche nelle quali si svilupperanno tutti gli aspetti della responsabilità sociale di impresa.

VALORE CONDIVISO - Si parlerà di comunicazione e valorizzazione dell'impegno responsabile delle aziende, di «ecosistemi di valore condiviso» e di innovazione sociale, ma anche di benessere in azienda, di welfare aziendale, risorse umane e sicurezza. Particolare attenzione verrà dedicata alla sostenibilità ambientale, all’economia circolare e low-carbon economy e alle Benefit Corporation. Al centro dell’attenzione anche stakeholder engagement e metodologie didattiche in tema di RSI. Destinato a lavoratori e imprese, ma anche a consulenti, studenti e docenti, PerCorRSI punta a coinvolgere in un anno oltre 300 persone.

PERCHÉ È IMPORTANTE PER LE IMPRESE ADOTTARE UN APPROCCIO CSR? - «E’ vero che all’estero se ne parla da oltre un decennio, ma è solo negli ultimi tempi che le imprese locali hanno iniziato a capire l’importanza di attivare strategie in grado di coniugare innovazione, sviluppo e sostenibilità ambientale e sociale – spiega Annamaria Tuan di Animaimpresa, referente scientifico del progetto – e i risultati si iniziano a vedere concretamente».

QUALI VANTAGGI PER IL SISTEMA SOCIOECONOMICO LOCALE? - «Questo nuovo ruolo dell’impresa rispetto al contesto incontra le spinte del Terzo settore e delle istituzioni pubbliche verso un sistema interconnesso che promuova sviluppo e responsabilità per il territorio, per la società locale. E va incontro alle richieste crescenti delle giovani generazioni di vivere un mercato del lavoro inclusivo, equo e sostenibile – afferma Chiara Cristini, responsabile per Ires Fvg del progetto –. Con «PerCoRSI» cerchiamo di mettere in connessione queste dimensioni della società, per favorire uno sviluppo economico sostenibile».

QUALI GLI ASPETTI INNOVATIVI? - «La sinergia positiva tra profit e non profit quale leva di cambiamento è stata evidenziata anche dal Centro Servizi Volontariato del Fvg, uno dei partner-chiave del progetto «Il volontariato di impresa rappresenta una modalità peculiare, tra le altre possibili, di implementazione o accrescimento della RSI. Il tema, - spiega il direttore di Csv Fvg Federico Coan - anche se non citato esplicitamente, è ripreso dal Codice del Terzo Settore che prevede tra gli obiettivi dei servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale dei CSV la facilitazione e incontro degli enti del Terzo settore con quelli di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato».

INFORMAZIONI - Per informazioni sul progetto e sui seminari in programma è possibile consultare il sito dell’IRES Fvg www.iresfvg.org. La partecipazione ai seminari e ai laboratori è gratuita in quanto PerCoRSI è cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nell’ambito dell’attuazione del Por, cofinanziato dal Fondo sociale europeo.