Ztl, entro il 28 febbraio la consegna dei moduli

UDINE - Il Comune di Udine informa che mercoledì 28 febbraio scadono i termini per la consegna dei moduli riguardanti gli accessi alla ztl. I cittadini possono rivolgersi all'Urp del Comando della Polizia Locale a Udine in via Girardini 24 oppure possono spedire la modulistica anche all'ufficio protocollo dell'Uti Friuli Centrale, in via Poscolle 6. Per la compilazione delle domande di rinnovo è a disposizione il sito dell'amministrazione (www.comune.udine.gov.it), nella sezione 'servizi online'.

I possessori di permessi che scadevano il 31 gennaio 2018 e che, lo ricordiamo, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2018, devono comunicare, infatti, entro domani, 28 febbraio, i propri dati e le targhe dei veicoli in modo tale che vengano inseriti nel database e consentire così ai nuovi varchi elettronici il riconoscimento in automatico dei mezzi autorizzati ad entrare in Ztl.

La dichiarazione sostitutiva e, una volta compilata e firmata, potrà essere consegnata a mano all'Urp della Polizia Locale o spedita al protocollo dell'Uti, o ancora, inviata tramite posta elettronica all'indirizzo ztl.polizialocale@friulicentrale.utifvg.it. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Polizia Locale telefonando allo 0432 1272321.