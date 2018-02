A fuoco un garage adibito a deposito di legna a Roveredo di Varmo

VARMO – Nel pomeriggio di martedì 27 febbraio i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio verificatosi in via Belvedere a Roveredo di Varmo. Sul posto sono intervenute tre squadre dalla sede centrale di Udine (due autobotti e un'autoscala) e una dal distaccamento volontario di Codroipo.

DISTRUTTO UN GARAGE ADIBITO A LEGNAIA - A essere avvolto dalle fiamme è stato un garage adibito a deposito di legna. il fabbricato, realizzato in mattoni e laterizio, è andato completamente distrutto. Fortunatamente le due abitazioni contigue all'immobile non sono state interessate dall'incendio, ma hanno comunque subito danni a seguito del fumo che in parte è entrato nella stanze.

LE CAUSE SAREBBERO ACCIDENTALI - Dopo lo spegnimento dell’incendio sono seguite le operazioni di smassamento del materiale coinvolto e la messa in sicurezza delle strutture interessate. Le cause devono ancora essere accertate, ma si presume siano di natura accidentale.