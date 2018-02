Fa le pulizie ma cade dal secondo piano: grave una donna dopo 'un volo' di 8 metri

TARCENTO - Ha fatto ‘un volo’ di 8 metri precipitando dal secondo piano di una palazzina che si trova in via Dante, a Tarcento. L’incidente si è verificato nella mattinata del 28 febbraio. La richiesta di aiuto al numero unico di emergenza, 112, è arrivata attorno alle otto.Dalla sala operativa regionale di emergenza sanitaria - Sores - di Palmanova è stata subito inviata un’ambulanza. Da Campoformido è anche decollato l’elicottero del 118. Assieme ai sanitari sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Tarcento.

LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI - Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna sarebbe caduta dal secondo piano dove era impegnata in alcuni lavori di pulizia. La signora, che avrebbe riportato diversi traumi fra cui la frattura del bacino, è stata portata con l’elisoccorso al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine. Nonostante le gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.