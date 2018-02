Easy Driver ha scelto Udine per ambientare una puntata

UDINE – Dopo il grande successo ottenuto con la puntata de ‘I 4 Ristoranti’ girata interamente in Friuli Venezia Giulia, altre telecamere di una trasmissione tv nazionale hanno scelto la regione. Si tratta di quelle di Easy Driver, che nei giorni scorsi sono state avvistate a Udine e dintorni.

INTERVISTA AL MITO PIZZUL - La trasmissione, in onda su Rai1, è condotta da Metis Di Meo e Veronica Gatto. Martedì hanno raggiunto il capoluogo del Friuli per far conoscere al grande pubblico il centro storico della città, e Cormons, dove hanno realizzato un’intervista al grande Bruno Pizzul, che tra qualche giorno compirà 80 anni.

IN ONDA OGNI SABATO - Easy Driver va in onda ogni sabato su Rai 1. Racconta come auto e moto interagiscono con l'ambiente e il paesaggio, con particolare attenzione a tutte le innovazioni tecniche rivolte al risparmio dei consumi e alla tutela dell'ambiente.