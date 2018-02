Gentilezza e Coraggio: i ragazzi del Bertoni e Andos insieme in una serata dedicata alle donne

UDINE - Una serata solidale per celebrare la forza d’animo femminile. In collaborazione con l’associazione Andos Udine, che si dedica a accompagnare tante donne nella difficile battaglia contro il cancro al seno, i ragazzi del Liceo Linguistico Bertoni metteranno in scena venerdì 2 marzo, alle 20, al ristorante al Grop di Tavagnacco, storie di donne che grazie alla loro tenacia sono riuscite a cambiare il corso della storia e ne sono diventate parte.

QUATTRO DONNE DIVERSISSIME TRA LORO - Gli ospiti potranno assistere all’incontro immaginario tra quattro donne diversissime tra loro, ma accomunate dalla battaglia coraggiosa per far riconoscere maggiori diritti al genere femminile, Virginia Woolf, Coco Chanel, Eva Perón e Sophie Scholl che si incontreranno al tavolino di un bar e confronteranno le proprie esperienze di vita.