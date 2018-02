Aquileia: novità per il complesso basilicale, la Domus e il palazzo episcopale

AQUILEIA - Dal 1 marzo entrano in vigore le nuove tariffe d’ingresso e i nuovi orari per visitare il complesso basilicale e la Domus e Palazzo episcopale.

NOVITÁ - «La novità più rilevante riguarda la Basilica che, - come spiega Alberto Bergamin, direttore della Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia – dal 1 marzo sarà visitabile dai turisti a fronte del pagamento di un biglietto di 3 euro che consentirà l’accesso alla Basilica e alla Cripta degli Affreschi, mentre l'ingresso per motivi di culto rimane sempre libero e gratuito. La 'Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia' – come ricorda Bergamin - è un ente no profit che si occupa della tutela, valorizzazione e salvaguardia della Basilica di Aquileia. Il nostro servizio consiste nell’accoglienza, la pulizia degli ambienti, l’illuminazione, la messa a disposizione del materiale informativo, la salvaguardia del luogo di culto e la garanzia dell’apertura di questo straordinario scrigno d’arte e di fede con un orario ampio sia per i fedeli che per i visitatori aiutandoli a comprendere la storia dell’edificio, delle opere e degli uomini che l’hanno costruito e vissuto. L’ampio orario di apertura della Basilica, così come avviene oggi, è una risposta doverosa anche nei confronti degli Enti e delle Istituzioni che hanno contribuito in questi anni ai lavori di valorizzazione e restauro. Per assicurare questi servizi – sottolinea Bergamin - ed intervenire ogni anno con restauri e manutenzioni chiediamo ai visitatori un modesto contributo d’ingresso. Il piccolo contributo di tante persone provenienti da tutto il mondo, fa in modo che la Basilica possa essere visitabile e che questo patrimonio venga tramandato alle future generazioni».

RESIDENTI - La gratuità è inoltre riconosciuta ai residenti ad Aquileia, minori di 10 anni, giornalisti, disabili e accompagnatore, insegnanti accompagnatori delle scolaresche (1 capogruppo ogni 20 paganti) e ai possessori della Fvg Card. È stato introdotto inoltre lo sconto famiglie (ingresso gratuito per i minori di 18 anni accompagnati da due adulti paganti).

BIGLIETTI - Dal 1 marzo inizia la bigliettazione anche per la Domus e Palazzo episcopale, «il sito inaugurato ad aprile 2017 – sottolinea Cristiano Tiussi, direttore della Fondazione Aquileia - è stato visitato finora gratuitamente da 22 mila persone e sarà accessibile con un biglietto da 2 euro e gratuito con Fvg card, oppure con un biglietto cumulativo da 5 euro per «Domus-Battistero – Südhalle». Le altre tipologie di biglietto per visitare il complesso basilicale saranno 10 euro per «Basilica-Cripta Affreschi – Aula Teodoriana Nord –Battistero – Südhalle – Palazzo episcopale – Campanile», 5 euro per «Basilica-Cripta Affreschi – Aula Teodoriana Nord», 2 euro per il Campanile. Per tutte le tipologie sono poi disponibili il biglietto ridotto per gruppi e il biglietto per scolaresche.

ORARI - L’orario di apertura per tutto il compendio che affaccia su piazza Capitolo (Domus episcopale e Complesso basilicale) sarà dal 1 marzo al 31 marzo 9-18 e dal 1 aprile al 30 settembre 9-19.

ULTERIORE NOVITÀ - Tutti i biglietti saranno in vendita al Bookshop che si affaccia su piazza Capitolo e per ottimizzare i tempi ci sarà una biglietteria dedicata ai gruppi collocata nell’edificio che si trova nei pressi dell’ingresso del cimitero degli Eroi vicino a piazza Patriarcato.