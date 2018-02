Viabilità: verso una riqualificazione complessiva della Ss 52 bis Carnica

TOLMEZZO - L'incontro a Tolmezzo tra Regione, Comune e Anas ha avuto come oggetto i primi interventi, pronti a essere cantierati, relativi alla riqualificazione complessiva della SS52bis Carnica, recentemente finanziata da Anas con 63 milioni di euro. In dettaglio, sono stati presentati due interventi. Per il punto critico 6 tra il km 3+000 e il km 3+400 si prevede l'ampliamento verso monte della sede stradale alla sezione C2 con corsie da 3,5 m e banchine da 1,25 m, con realizzazione di nuova pavimentazione e segnaletica e sostituzione delle barriere esistenti per un totale di 675.000 euro con progetto esecutivo approvato.

Si è poi discusso del punto critico 7 tra il km 3+400 e il km 4+800 dell'incrocio in località Tramba per valutare la soluzione proposta da Anas, nel progetto definitivo elaborato, di messa in sicurezza con il minor impatto possibile sullo sbalzo nel corso d'acqua dell'alveo del But, che prevede la rimozione delle barriere esistenti, la realizzazione di un rilevato per consentire l'ampliamento della sede stradale con rifacimento delle asfaltature e segnaletica. Per questo intervento sono previsti 1.462.500 euro. L'occasione è servita anche per condividere e concertare, prima della conclusione progettuale, altri punti di intervento nel territorio del comune di Tolmezzo che saranno oggetto di un'individuazione formale da parte dell'Amministrazione comunale.