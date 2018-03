Udine, ecco i primi (timidi) fiocchi di neve

UDINE - Le ditte incaricate dall'amministrazione comunale sono entrate in azione con un intervento di salatura preventiva della viabilità cittadina per scongiurare il rischio ghiaccio. Di fronte a un'evoluzione del meteo particolarmente incerta, ma con temperature ancora piuttosto basse unite alla possibilità del protrarsi di precipitazioni nevose intermittenti, anche se di debole intensità, l'ufficio Manutenzioni del Comune di Udine ha deciso, nella mattinata di giovedì 1° marzo, di attivare il Piano neve.

ATTIVATA LA SALATURA PREVENTIVA - Infatti, con un terreno particolarmente freddo, resta alta la probabililità di congelamento di qualsiasi precipitazione dovesse verificarsi. Inoltre, in base alle previsioni dell'Osmer, l'umidità relativa aumenterà progressivamente e si manterrà su valori tra l'80 e il 90%, con la crescente probabilità di ghiaccio al suolo nelle notti di giovedì e venerdì, anche in assenza di precipitazioni.

Considerati questi fattori ed evidenziato che anche in caso di deboli nevicate una tardiva attivazione degli interventi creerebbe inutili rischi per la circolazione stradale, i tecnici comunali hanno ritenuto necessaria la salatura preventiva della viabilità.