A fuoco un rustico a Ronchiettis di Santa Maria La Longa

SANTA MARIA LA LONGA – Un rustico è andato completamente distrutto a Ronchiettis di Santa Maria la Longa. Le fiamme sono divampate nella notte tra mercoledì e giovedì, verso le 2. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata una pattuglia della polizia stradale, che ha immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenute le squadre del Comando di Udine e dei distaccamenti di Codroipo e Cervignano del Friuli. Lo stabile era stato da poco recuperato e sono in corso le verifiche per capisce se qualcuno sia rimasto ferito in seguito al crollo di una parte della struttura interna. Le operazioni di bonifica sono riprese nella mattinata di giovedì primo marzo.

A subire i danni maggiori sono stati il primo piano, il tetto (quasi completamente crollato) e la soffitta. Hanno lavorato 25 vigili del fuoco con un totale di 8 mezzi.