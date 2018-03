Novità a Udine: inaugura ’Grano Salis’, “la carne come non l’avete mai mangiata”

UDINE - ‘Grano Salis’, è questo il nome del nuovo ‘paradiso della carne’ che aprirà a Udine (in via Mazzini, 6/A) il prossimo 3 marzo.

GRANI DI SALIS - Un ristorante dall’arredamento raffinato situato in uno storico palazzo nel centro del capoluogo friulano.Si propone come un vero e proprio «tempio» della carne, Grano Salis, tutto è basato sulla qualità, a partire dall’accurata selezione delle materie prime che porta prodotti provenienti da tre continenti: dall’America il fantastico Black Angus, dall’Asia le ricercate carni Giapponesi, la Rubia Gallega dalla Galizia e l’impareggiabile Piemontese dall’Europa. Per iniziare. «Ma ci sarà una costante ricerca e offerta delle migliori carni provenienti da tutto il mondo», si legge in una nota, dove si ricorda anche che «naturalmente il menù offrirà anche dei piatti non necessariamente legati alla carne alla brace perché il progetto è il frutto della ricerca e della passione di chi crede nella qualità e la propone sempre al suo meglio, curando il corretto rapporto con il prezzo, per un’esperienza gastronomica eccellente in grado di soddisfare tante esigenze, sia per costi che per varietà».

L’INAUGURAZIONE - L’inaugurazione è in programma sabato alle 17. Nell’occasione Ruggero e il suo staff avranno piacere di bere un buon bicchiere di vino con i loro ospiti e spiegare loro il progetto.

Info: Facebook | granosalisudine@gmail.com | 347.2551910 |