Arrestato per droga: in casa aveva oltre 2 chili di marijuana

OSOPPO – Era già stato condannato in via definitiva per droga a tre anni, da scontare in regime di affidamento in prova ai servizi sociali. Eppure un 40enne di Osoppo non ha perso il vizio e nella sua abitazione, in seguito a un controllo, sono stati trovati oltre due chili di marijuana, sostanza che sul mercato avrebbe fruttato più di ventimila euro di guadagno.

UNA SCOPERTA CASUALE - La perquisizione è scattata mercoledì 28 febbraio ad opera dei carabinieri della stazione di Osoppo. Il 40enne doveva essere notificata la revoca della misura di affidamento in prova ai servizi sociali e la conseguente emissione dell’ordinanza di carcerazione per le ripetute violazioni delle prescrizioni previste dal provvedimento. Nel controllare la casa, però, è carabinieri si sono imbattuti nella marijuana.

L'UOMO SI TROVA NEL CARCERE DI UDINE - L’uomo quindi è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e portato nel carcere di Udine.