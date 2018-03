Cristina D’Avena al Palmanova Outlet Village

AIELLO - Cristina D’Avena, l'inconfondibile voce delle sigle dei cartoni animati che hanno accompagnato grandi e piccini tra gli anni ottanta e novanta, sarà special guest al Palmanova Outlet Village. Un altro grande evento dopo il recente successo del «Carnevale al Village» che ha visto per le vie del Village sfilare ben 11 compagnie e 4 bande dei Carnevali più conosciuti del Friuli Venezia Giulia. La voce più amata da grandi e piccini, domenica 11 marzo, alle 17, sarà l’ospite d’onore al Village per un pomeriggio all’insegna delle storiche sigle dei cartoni animati.

DUETS - La celebre cantante, adorata da tutte le generazioni, salirà sul palco per un mini live e interpreterà i suoi più grandi successi, tra cui la «Canzone dei Puffi» e «Kiss me Licia» ma anche alcune sigle dei cartoni animati più recenti. Cristina D’Avena, considerata da tutti la «fatina dei bambini», firmerà le copie del suo ultimo album: "Duets - Tutti cantano Cristina", nel quale l'artista canta assieme a 16 grandi nomi della musica italiana. L’ingresso è gratuito. I bambini ma anche gli adulti potranno ascoltare la colonna sonora della loro infanzia, sulle note delle canzoni più famose.

UN CALENDARIO DI EVENTI ETEROGENEO - Il direttore del Palmanova Outlet Village, Domenico Casagrande, commenta: «Abbiamo scelto di proporre, per il 2018, un calendario di eventi eterogeneo e rivolto a tutte le fasce di età. L’obiettivo è offrire ai visitatori un'esperienza di shopping speciale, un percorso emozionale». La marketing manager, Giada Marangone, aggiunge: «Gli eventi che proponiamo ai nostri visitatori sono stati pensati per richiamare un target trasversale: famiglie, adulti e bambini sia esteri che del Belpaese. L'attenzione per i dettagli e l'originalità dell'offerta sono caratteristiche imprescindibili per una shopping experience unica e qualitativa. A breve sveleremo il calendario dei grandi eventi 2018, che vedrà protagonisti nomi importanti del panorama nazionale e internazionale».