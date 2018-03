Protezione Civile del Fvg: nuova allerta meteo

FVG - Dalle 13 del primo marzo, fino alle 23.55 del 2, la Protezione Civile del Fvg ha emesso una nuova allerta mette per la regione. Attualmente un moderato flusso di correnti umide sud-occidentali interessa il nord Italia; giovedì e venerdì una depressione sull'alto Adriatico richiamerà venti moderati e ancora freddi di Bora al suolo. Giovedì primo marzo, dunque, sul Carso e sulla zona di Trieste saranno probabili deboli nevicate. Sarà probabile la formazione di ghiaccio al suolo, specie sul Carso. In serata soffierà Bora moderata.

VENERDI' 2 MARZO - Sul Carso e sulla zona di Trieste saranno probabili precipitazioni deboli o moderate; al mattino potrà nevicare oltre i 200 m circa, mentre al di sotto è più probabile che piova. In serata dovrebbe prevalere ovunque la pioggia con gelicidio probabile sul Carso, non escluso anche a quote inferiori. Soffierà Bora moderata.