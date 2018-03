Dopo le Olimpiadi invernali in Corea, i campioni dello sci si allenano sulle piste del Fvg

FVG - Le medaglie d’oro, argento e bronzo e altri grandi atleti dei XXIII Giochi olimpici invernali, appena conclusisi in Corea del Sud, si stanno allenando in questi giorni sulle piste dei comprensori di Tarvisio e Ravascletto-Zoncolan, in vista della tappa di Coppa del Mondo di Slalom Speciale e Slalom Gigante maschile in programma questo fine settimana, il 3 e 4 marzo, a Kranjska Gora in Slovenia.

RAVASCLETTO OSPITA LA SQUADRA NAZIONALE MASCHILE - In questi giorni e fino a domani, 2 marzo, la pista Zoncolan 1 di Ravascletto ospita la Squadra nazionale maschile svedese con la presenza, tra gli altri, di André Myhrer (medaglia d’oro in Slalom Speciale Olimpiadi Corea 2018) e di Kristoffer Jakobsen (settimo Slalom speciale Olimpiadi Corea 2018) insieme alla nazionale francese con Victor Muffat Jeandet (medaglia di bronzo in Combinata, sesto Slalom Gigante e sesto nello Slalom speciale Olimpiadi Corea 2018) e Thomas Fanara (quinto Slalom Gigante Olimpiadi Corea 2018).

CANADA, SPAGNA, SVIZZERA - Nelle stesse giornate anche le Alpi Giulie accolgono i campioni di Pyeongchang sulla pista C di Tarvisio. Presenti le Nazionali maschili di Canada, Spagna, Svizzera con Ramon Zenhäusern (medaglia d’Argento Slalom speciale Olimpiadi Corea 2018) e Daniel Yule (medaglia d'oro nella gara a squadre Olimpiadi Corea 2018, ottavo nello Slalom Speciale) nonché la Squadra francese con Luca Aerni (medaglia d'oro nella gara a squadre Olimpiadi Corea 2018, diciannovesimo Slalom Gigante e undicesimo nella Combinata), Jean-Baptiste Grange (ex campione del mondo) e Clément Noël (campione del mondo junior, quarto in Slalom Speciale Olimpiadi Corea 2018, promessa dello sci). Presenti sulle piste anche i fratelli Zampa dalla Repubblica Ceca. Per accogliere al meglio il Circo bianco PromoTurismoFVG ha predisposto appositamente le piste, trattandole anche con acqua in pressione, al fine di permettere agli atleti di trovare condizioni di neve estremamente compatta, analoghe a quelle che presumibilmente troveranno nella località slovena.