Tavagnacco, camion incastrato nel sottopasso

TAVAGNACCO - Forse non ha notato il cartelli con l'indicazione dell'altezza di quel passaggio. O forse era semplicemente distratto. Comunque sia un autista di un Tir con targa italiano ha praticamente distrutto il mezzo infilanfosi nel sottopasso che sorge a due passi dal cimitero anglo-americano di Adegliacco, nella zona del centro commerciale Carrefour. Il camion si è infilato nel sottopasso restando inastrato. E' stato necessario l'intervento di un carro attrezzi speciale in grado di disincastrarlo e tirarlo fuori. Minimi i disagi al traffico, enormi i danni al mezzo, andato praticamente distrutto. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.