Gli eventi in programma venerdì 2 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 2 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

‘L’imprescindibile Piero. La fuga’

Venerdì 2 marzo alle 18, nella sala conferenze della Libreria Ubik di Udine, si terrà la presentazione dei libri ‘L'imprescindibile Piero. La fuga’ e ‘L'introvabile Piero. Il rapimento’ di Paolo Morganti. Nell’introvabile Piero Bruno Arman, giallista di successo, deve vedersela con Piero, un bastardino intelligente, e con Aspasia, una bella ristoratrice di cui è innamorato e che ha solo il difetto... di dire parolacce. Con l'associazione animalista Amici della Terra e del cane Piero. Letture interpretate a cura di Maria Cristina Ariatta. Ingresso libero.

‘Renana’

Il ciclo di sinfonie di Robert Schumann cui il Giovanni da Udine ha dedicato ampia attenzione a partire dal 2012 trova completezza in uno speciale appuntamento con il romanticismo tedesco in programma sul palcoscenico del Teatro Nuovo venerdì 2 marzo con inizio alle 20.45. Interprete di due partiture emblematiche del compositore sassone – il Concerto per pianoforte e la Sinfonia ’Renana’ – sarà l’Orchestre des Champs Élysées che spicca fra le formazioni più accreditate a livello internazionale nell’esecuzione su strumenti originali, con un repertorio che spazia da Haydn a Debussy.

Caracreatura

Due serate nel circuito Ert per Caracreatura, la pièce prodotta dal Teatro Stabile del Fvg tratta dall’omonimo romanzo di Pino Roveredo. Lo spettacolo, che ha in una intensa Maria Grazia Plos l’interprete principale, sarà ospite venerdì 2 marzo di TeatrOrsaria a Premariacco, alle 20.45.

‘Io dico che domani Italia vince’

Venerdì 2 marzo, alle 21, al Teatro Ristori di Cividale del Friuli – nel programma della stagione teatrale organizzata dal Comune in collaborazione con l’Ert – andrà in scena lo spettacolo ‘Io dico che domani Italia vince’, recital ispirato al libro di Mario Sconcerti ‘Il racconto dell’Italia – Splendido e crudele il viaggio degli azzurri per diventare campioni del mondo’ (Compagnia Editoriale, 1982) e accompagnato da radiocronache e telecronache d’epoca e dalla lettura combinata di testi poetici di Verlaine, Neruda, Bayron e Alceo. Maggiori info, qui.

Gentilezza e Coraggio

Una serata solidale per celebrare la forza d’animo femminile. In collaborazione con l’associazione Andos Udine, che si dedica a accompagnare tante donne nella difficile battaglia contro il cancro al seno, i ragazzi del Liceo Linguistico Bertoni metteranno in scena venerdì 2 marzo, alle 20, al ristorante al Grop di Tavagnacco, storie di donne che grazie alla loro tenacia sono riuscite a cambiare il corso della storia e ne sono diventate parte. Maggiori info, qui.

Al Pig incontro dal titolo: ‘Cittadini attivi’

Role playing, simulazioni, quiz e letture per approfondire i temi della cittadinanza attiva. Il centro di aggregazione giovanile Punto incontro giovani del Comune di Udine propone per venerdì 2 marzo dalle 20.30 alle 22.30 un incontro formativo intitolato ‘Cittadini attivi’, per avvicinare ragazzi e ragazze all’educazione civica in modo semplice e divertente.Gli educatori della cooperativa Aracon, a cui è affidata la gestione del centro, stimoleranno i partecipanti a prendere coscienza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino, con l'obiettivo di far acquisire consapevolezza degli effetti delle azioni del singolo all’interno di un gruppo, in famiglia ma anche all’interno della società. I giochi di ruolo e le simulazioni di situazioni create ad hoc permetteranno anche di stimolare l’interesse verso la conoscenza dei meccanismi che regolano la vita delle istituzioni parlamentari. Per informazioni: tel. 0432/582109 o 340/5701800, mail puntoincontrogiovani@gmail.com, Facebook Pig Cag. Il Punto incontro giovani è aperto il lunedì dalle 16 alle 18.30, da martedì a giovedì dalle 16 alle 19 e il venerdì dalle 20 alle 23.