Omicidio di Dignano: depositate in Procura le analisi informatiche su pc e telefonini

UDINE - Sono state depositate in Procura a Udine le analisi informatiche eseguite dalla Polizia di Stato sui telefoni e sui computer sequestrati nel corso delle indagini sul delitto di Nadia Orlando, la giovane di 21 anni di Vidulis di Dignano uccisa la sera del 31 luglio scorso dal fidanzato Francesco Mazzega, 37 anni. Lo ha confermato il Procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo, anticipando che è ormai «prossima la chiusura delle indagini preliminari». L'esito delle analisi informatiche, sul cui contenuto viene mantenuto il massimo riserbo, era l'ultimo accertamento atteso dalla Procura.

COMPUTER E CELLULARI PASSATI AL SETACCIO - Le analisi hanno riguardato il contenuto dei cellulari dei due fidanzati, dei computer che avevano in uso nell'azienda in cui entrambi lavoravano e del pc sequestrato in casa di Mazzega. La Polizia ha depositato anche l'esito delle analisi informatiche eseguite sui cellulari dei genitori dell'uomo e sul computer della loro abitazione di Muzzana del Turgnano, dove Francesco Mazzega si trova ai domiciliari.