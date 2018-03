Gran finale per il progetto ArtinVilla a Villa Mauroner

SANTA MARIA LA LONGA - Gran finale per ‘ARTinVILLA’, progetto nato per valorizzare alcune tra le più belle ville della Bassa friulana. L’ultimo appuntamento è in programma sabato 3 marzo, alle 20.30, a Villa Mauroner, a Tissano di Santa Maria la Longa, edificio del secolo XVIII costruito su preesistenti edifici.

VILLA MAURONER - Il complesso è costituito dal corpo principale, dai foledôrs con due portali in pietra e dalla corte d'onore, delimitata da una muraglia con portale in pietra. Sul retro della villa sono presenti alcune costruzioni cinquecentesche appartenute ai Mauroner, tra cui la latteria con affresco cinquecentesco, casa Tosolini e l'ottocentesco ‘palazzetto rosso’. Nel 2015, la villa, prima di proprietà della famiglia Caimo (nel 1600) e poi dei Mauroner (nel 1800), fu ristrutturata. Il recupero, iniziato nel 1990, ha portato al consolidamento delle strutture, al rifacimento degli impianti e alla messa in sicurezza degli elementi architettonici. A Villa Mauroner sarà proposto lo spettacolo ‘Doppia visione’, di e con Federica Sansevero, una performance interattiva, con musica dal vivo e maschere, che s’ispira alla vita e alle opere dei poeti Ted Hughes e Sylvia Plath.

LO SPETTACOLO - La forza espressiva di uno spettacolo dal vivo, interdisciplinare e interattivo (teatro, musica, danza), come chiarisce Federica Sansevero, attrice, regista e autrice, direttore artistico dell’evento, si accosterà e intreccerà con i luoghi e le storie locali. Al termine della performance, è previsto un intervento dello storico Stefano Perini. La performance interattiva, di e con Federica Sansevero e Agata Garbuio, prevede la presenza, al pianoforte, di Annamaria Viciguerra e al sax Elias Faccio. Interviste e riprese video di Paola Gandin. Il progetto è nato da un’idea dell’Accademia musicale ‘Città di Palmanova’, capofila, con il contributo della Regione e la collaborazione del Teatro del Silenzio, associazione Brat, associazione ‘La que sabe’, associazione per gli Studi storici della Bassa friulana Orientale, Cervignano Nostra e il Comitato Terza Armata in Friuli. L’iniziativa coinvolge le amministrazioni di Cervignano, Campolongo Tapogliano, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa e Visco.