Far East Film Festival: MYmovies.it lancia il Far East Web Festival

UDINE – Avere vent’anni è un titolo cult, super cult, e starebbe proprio bene addosso all’imminente Far East Film Festival di Udine (20/28 aprile): il numero 20, appunto. 20 edizioni che hanno trasformato Udine nell’epicentro europeo del cinema asiatico e il Feff, citando Variety, in uno dei ‘50 festival imperdibili al mondo’. Ma adesso, a poche settimane dall’inizio ufficiale del ventesimo Feff, è tempo di trasformare le parole in… visioni.

UN CONTO ALLA ROVESCIA SPEDIALE - Ci pensa MYmovies.it, partner storico del festival udinese, che dal 1° al 10 marzo, scandirà il countdown lanciando il Far East Web Festival: 10 grandi film dellontano Est in streaming gratuito! Ogni giorno, per 10 giorni, un capolavoro diverso. 10 diversi ‘viaggi a Oriente’, tra titoli presentati al Feff o distribuiti in Italia dalla Tucker Film (di cui il Feff è il principale interlocutore asiatico), per scoprire o ritrovare un cinema davvero straordinario!

LA LISTA DEI ‘MAGNIFICI 10’ - Ashes of Time di Wong Kar-wai (Hong Kong, 1994), The Berlin File di Ryoo Seung-wan (Corea del Sud, 2013), Departures di Takita Yojiro (Giappone, 2008), Made in Hong Kong di Fruit Chan (Hong Kong 1997 - Versione restaurata 2017), A Simple Life di Ann Hui (Hong Kong, 2011), Masquerade di Choo Chang-min (Corea del Sud, 2012), Castaway on the Moon di Lee Hae-jun (Corea del Sud, 2009), Father and Son di Kore-eda Hirozaku (Giappone, 2013), A Dirty Carnival di Yoo Ha (Corea del Sud, 2006) e Kung Fu Jungle di Teddy Chan (Hong Kong/Cina, 2014). Dal wuxia allo spy-thriller, dalla commedia al dramma familiare, passando per l’action e il kolossal in costume, una preziosa panoramica di generi, di stili e – ovviamente – di paesi che soddisferà gli appassionati e catturerà l’attenzione dei curiosi! La campagna accrediti per il Feff20, ricordiamo, è ancora in pieno svolgimento e, fino al 5 marzo, saranno applicati prezzi speciali. Qui tutte le info.