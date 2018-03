AIELLO - Fa retromarcia e investe un pedone. L’incidente si è verificato ad Aiello del Friuli, in piazza Roma, all'altezza del civico 16.

L'INCIDENTE - La chiamata al numero unico di emergenza, 112, è arrivato attorno alle 10.45 del 2 marzo. Dalla sala operativa regionale di emergenza sanitaria - Sores - di Palmanova è stata inviata sul posto un’ambulanza, in codice giallo. Assieme ai sanitari sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Preso in carico il ferito, i medici l’hanno accompagnato al pronto soccorso di Palmanova con un trauma cranico.