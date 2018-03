Apertura Pop-Up a Udine: vegan street food in arrivo!

UDINE - Voglia irrefrenabile di sfizi 100% veg & bio? Per due giorni i golosi di Udine potranno fare una bella 'scorpacciata' delle sfiziosità fusion, prodotte con materie prime biologiche e ricette vegane di Umami Natura Golosa "il food truck che offre cibo fresco, sano e irrimediabilmente goloso». «Torniamo a Udine per 2 giorni soli», dicono, per un’apertura Pop-Up in programma mercoledì 7 marzo, dalle 18.30 alle 21 e giovedì 8 marzo, dalle 11.30 alle 14, e dalle 18.30 alle 21. Il truck di Umami Natura Golosa sarà parcheggiato in via Mentana, zona Parco Moretti, a Udine. Lì «troverete il nostro super menù di Street Food vegan tra cui Burger, piadine, falafel, tortilla di mais con chili e la grande novità: empanadas con cime di rapa e ricotta di mandorle».

Info: Facebook