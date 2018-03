Ambiente: fissata la riconsegna dei rilevatori gas radon

TRIESTE - L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) informa che tra il 5 e il 20 marzo 2018 sono da raccogliere e inviare al laboratorio di radioprotezione i rilevatori di gas Radon (dosimetri) consegnati nel mese di ottobre 2017 nell'ambito del progetto 'Radon: misure per 1000 famiglie'. Sono pertanto da consegnare i dosimetri distribuiti nel corso degli incontri organizzati da Arpa a Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia e Palmanova.

Il dosimetro deve essere rispedito al laboratorio assieme alla scheda informativa nel più breve tempo possibile, utilizzando la busta antiurto in dotazione già provvista dell'indirizzo. È altresì possibile consegnare a mano il materiale nella sede del laboratorio di radioprotezione a Udine, in via Colugna 42, dal lunedì al giovedì (8-16) oppure il venerdì (8-14). I dosimetri consegnati a Palmanova nell'ambito della campagna Palmanova Sicura andranno invece raccolti e consegnati in municipio tra l'11 e il 18 aprile 2018.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti: Luca Piccini (luca.piccini@arpa.fvg.it, 0432/1918375), Silvia Pividore (silvia.pividore@arpa.fvg.it, 0432/1918376) o al sito dedicato.