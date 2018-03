Gli eventi in programma sabato 3 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 3 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

‘Festa delle Cape’

Anche quest'anno non può mancare la consueta manifestazione che inaugura la lunga serie di eventi nella località balneare di Lignano, la ‘Festa delle Cape’ 2018, quest'anno alla 34^ edizione. La storica festa d'inizio stagione quest'anno partirà il 3 marzo e terminerà l’11, in piazza Marcello d’Olivo, a Lignano Pineta. I dettagli, qui.

VisioKids

Nuovo appuntamento con VisioKids in programma sabato 3 marzo: sullo schermo del Visionario alle ore 14.30 ‘Black Panther’, ultimo film di supereroi della Marvel, già campione d'incassi negli Stati Uniti. Ricordiamo che VisioKids è il ciclo di proiezioni per i più piccoli organizzato dal Visionario e dalla Mediateca Mario Quargnoloin collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Città del Sole. Per maggiori informazioni su orari e tariffe consultare il sito www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432.227798.

‘Il punto alto della felicità’

Sabato 3 marzo, alle 18, alla Libreria Feltrinelli di Udine si svolgerà la presentazione del libro ‘Il punto alto della felicità’ di Mauro Daltin, dialoga con l’autore Antonella Sbuelz.

‘Fermiamo il massacro nella Ghouta Orientale’

Anche Udine risponde tramite un sit in, che si terrà sabato 3 marzo in piazza Venerio alle 15, organizzato dal Comitato Stop the war-Udine for Syria, per manifestare il proprio dissenso verso la carneficina che si sta compiendo nel Paese e per solidarietà al popolo siriano. Un’occasione di confronto e approfondimento in cui si cercherà di fare chiarezza su quello che accade.

Caffè dei Libri di Udine

Sabato 3 marzo, alle 20.30, al Caffè dei Libri di Udine, è in programma una serata all'insegna del teatro, della comicità e dell'intrattenimento. Partenza a razzo con Diego Tale, poeta post moderno, post apocalittico e post prandiale. Scarseggeranno i post a sedere, ma se vi perderete la serata troverete la recensione sul The Post. Marco Cum alzerà la posta con un monologo nato dalla penna di un Tale di San Donà di Piave, ricco di umorismo e carico di significato. Giovanni Di Capua (Oscar) e Riccardo Gardellini (Felix) saranno accompagnati da Davide Di Lorenzo (Vinnie), Marco Cum (Murray) e Riccardo Capellupo (Speed) nella seconda puntata de ‘La strana coppia’ di Neil Simon. Ingresso libero - Serata indimenticabile compresa nel prezzo.

'Mosaico Di'

Mosaico Di organizza, in via Ginnasio Vecchio 3, la mostra Woven lives del designer Simone Bonanni (inaugurazione sabato 3 marzo alle 17) e l’evento di food design Vertical del duo Tascapane venerdì 9 marzo alle 19. I dettagli, qui.

Caracreatura

Due serate nel circuito Ert per Caracreatura, la pièce prodotta dal Teatro Stabile del Fvg tratta dall’omonimo romanzo di Pino Roveredo. Lo spettacolo, che ha in una intensa Maria Grazia Plos l’interprete principale, sarà ospite venerdì 2 marzo di TeatrOrsaria a Premariacco e sabato 3 marzo del Teatro Plinio Clabassi di Sedegliano. Entrambe le serate inizieranno alle 20.45 e avranno per anche Stefano Pettenella e un ‘etereo’ Riccardo Maranzana, diretti da Pino Roveredo.

‘Il Nocciolo. Quali prospettive per il Friuli Venezia Giulia?’

L'Istituto Agrario ‘S. Sabbatini’ di Pozzuolo del Friuli organizza per sabato 3 marzo dalle 8.30 all suo auditorium il convegno ‘Il Nocciolo. Quali prospettive per il Friuli Venezia Giulia?’. Un’iniziativa nata inizialmente come formazione per i docenti e gli alunni dell’Istituto e poi allargatasi al pubblico a fronte del grande interesse suscitato. maggiori info, qui.

ArtinVilla

Gran finale per ‘ARTinVILLA’, progetto nato per valorizzare alcune tra le più belle ville della Bassa friulana. L’ultimo appuntamento è in programma sabato 3 marzo, alle 20.30, a Villa Mauroner, a Tissano di Santa Maria la Longa, edificio del secolo XVIII costruito su preesistenti edifici. Tutti i dettagli, qui.

13^ edizione di Gubana Day

Il 2, 3 e 4 marzo a Cividale ci saranno ‘elezioni’ molto speciali. In lizza due ‘partiti’, quello della Gubana cividalese e delle Valli del Natisone e quello della Pinsa di Vittorio Veneto. Tutte le info, qui.

Cyrano de Bergerac

Nella sua carriera di attore e regista Jurij Ferrini ha saputo destreggiarsi tra autori classici e moderni, spogliando i testi per restituirli nelle loro scarna e pungente nudità. Non fa eccezione l’adattamento di Cyrano de Bergerac che sarà ospite del circuito Ert per quattro serate. Lo spettacolo sabato 3 marzo sarà al Nuovo Teatro Mons. Lavaroni di Artegna. I dettagli, qui.