Gli eventi in programma domenica 4 marzo

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 4 marzo, a Udine e provincia, eccoli.

Teatro di primavera

È tutto pronto per una nuova edizione di "Teatro di primavera", l'ormai tradizionale rassegna di spettacoli teatrali nei quartieri, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Udine. Anche quest'anno l'atteso cartellone proporrà una ricca programmazione con sette appuntamenti in agenda per i prossimi due mesi. Si parte domenica 4 marzo alle 17 nell’auditorium Menossi, in via San Pietro 60, con la compagnia ‘La Pipinate’ di Sclaunicco di Lestizza, che porterà in scena la commedia brillante in tre atti «Une famee in afit», tradotta in friulano da Stefano Pandolfo dal testo originale di Giuseppina Cattaneo con la regia di Giuseppe Serafini. L'appuntamento coinciderà con la tradizionale Festa del Pensionato, realizzata a cura di Fnp – Cisl Pensionati dell’Udinese e Bassa Friulana. Prima dello spettacolo interverranno Lugi Chizzini, coordinatore Fnp – Cisl dell’Ambito Udinese, ed Ennio Tonutti, segretario generale Fnp – Cisl dell’Udinese e della Bassa Friulana. Porteranno i saluti dell’amministrazione comunale l’assessore alla Cultura Federico Pirone e il presidente del Consiglio comunale Carmelo Spiga. Ingresso libero sino a esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni: Puntoinforma, riva Bartolini 5 (tel. 0432 1273717 – www.agenda.udine.it).

Leonardo Manera

Da Zelig e Colorado alla Dacia Arena; sarà Leonardo Manera l’ospite di questa domenica della Udinese Club House per una intervista in cui saranno protagonisti non solo i suoi tanti personaggi comici ma anche lo stesso Leonardo Bonetti, il vero nome del cabarettista lombardo che il grande pubblico conosce da ormai circa 20 anni. All’intervista, condotta da Francesco Pezzella di Udinews TV, potranno assistere non solo i soci della Udinese Club House ma anche i possessori di valido abbonamento o titolo di accesso alla gara Udinese - Fiorentina, previa prenotazione tramite e-mail a eventi@udinesespa.it e fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’incontro si terrà poco prima della partita contro la Fiorentina, con inizio previsto alle 13 di domenica 4 marzo.

13^ edizione di Gubana Day

Il 2, 3 e 4 marzo a Cividale ci saranno ‘elezioni’ molto speciali. In lizza due ‘partiti’, quello della Gubana cividalese e delle Valli del Natisone e quello della Pinsa di Vittorio Veneto. Tutte le info, qui.

Cyrano de Bergerac

Nella sua carriera di attore e regista Jurij Ferrini ha saputo destreggiarsi tra autori classici e moderni, spogliando i testi per restituirli nelle loro scarna e pungente nudità. Non fa eccezione l’adattamento di Cyrano de Bergerac che sarà ospite del circuito Ert per quattro serate. Lo spettacolo domenica 4 marzo sarà al Teatro Modena di Palmanova. I dettagli, qui.

Grotta Nuova di Villanova

isite guidate, eventi a tema, musica dal vivo e gli immancabili centri estivi. Sarà inaugurata domenica 4 marzo la stagione 2018 della Grotta Nuova di Villanova e dell'Alta Val Torre che la circonda, un luogo immerso nella natura incontaminata. Tutti i dettagli, qui.

‘Festa delle Cape’

Anche quest'anno non può mancare la consueta manifestazione che inaugura la lunga serie di eventi nella località balneare di Lignano, la ‘Festa delle Cape’ 2018, quest'anno alla 34^ edizione. La storica festa d'inizio stagione quest'anno partirà il 3 marzo e terminerà l’11, in piazza Marcello d’Olivo, a Lignano Pineta. I dettagli, qui.

Note in Castello

Si inizia domenica 4 marzo con il Trio Operacento – Antonio Aiello al violino, Antonino Puliafito al violoncello e Francesca Sperandeo al pianoforte – impegnato in un programma che prende le mosse dalla prima esperienza nel genere del Trio con pianoforte dell’allora diciannovenne Rachmaninov per passare al Trio di Beethoven op. 70 n 1. ‘degli spettri’ e chiudere con il Dumky Trio di Dvořák in cui la gioia delle danze boeme convive con la ‘luminosa tristezza’ del canto. I dettagli, qui.

La scortecata

Domenica 4 marzo la regista palermitana Emma Dante è la protagonista, con la sua ultima creazione La scortecata, del nuovo appuntamento di Teatro Contatto 36. Lo spettacolo è in scena al Teatro Palamostre di Udine, alle 21. I dettagli sullo spettacolo, qui.