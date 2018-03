Donna di 74 anni perde la vita in un incidente stradale

AQUILEIA – Una donna di 74 anni, Giuliana Zorzon, ha perso la vita venerdì sera in un incidente stradale. Il fatto è avvenuto poco dopo le 22 sulla strada che conduce all’idrovora, ad Aquileia. La donna ha perso il controllo della Volkswagen Polo su cui viaggiava finendo nel canale pieno d’acqua che costeggia la carreggiata.

VANI I TENTATIVI DI ESTRARLA VIVA DALL'AUTO - dare l’allarme è stato un agente di vigilanza notturna che proprio in quel momento transitiva da quelle parti. L’uomo ha anche tentato di estrarre la donna dall’abitacolo con l’aiuto di un Vigili del Fuoco che nel frattempo era giunto sul posto, ma per la 74enne non c’era già più nulla da fare.

ALL'ORIGINE POTREBBE ESSERCI UN MALORE - A causare l’incidente potrebbe essere stato un malore. A stabilirlo saranno gli accertamenti eseguiti dal personale medico. Nella zona dell’incidente si sono portati anche i carabinieri della stazione di Aquileia e un’ambulanza del 118.