Coldiretti Fvg, ecco i 17 nuovi Agrichef

UDINE - Sono 17 gli Agrichef del Friuli Venezia Giulia, tutti aderenti alla rete di Campagna Amica, 'promossi' al termine del primo corso dell’associazione Terranostra (Associazione per l’agriturismo e l’ambiente di Coldiretti) in collaborazione con Campagna Amica, il progetto Coldiretti per un rapporto diretto agricoltore-consumatore.

ECCO I NOMI DEI 'PROMOSSI' - Si tratta di Serena Basello (Andronute di Castions di Strada), Doriana Bertin (Alle Genziane di Travesio), Luigina Betto (Mulino Delle Tolle di Bagnaria Arsa), Martina Bianco (La Fattoria di Pavia di Udine), Valdea Cisilino (Al cjantà dal gjal di Mereto di Tomba), Francesco Comelli (I Comelli di Nimis), Fabrizia Cortina (Alle Genziane di Travesio), Giorgia De Luca (Daur de Lune di Faedis), Cristina Della Mea (Malga Priu di Malborghetto Valbruna), Paolo Durì (Al Buttasella di Mortegliano), Serena Fonga (Ronchi di Sant’Egidio di Manzano), Marisa Piussi (Prati Oitzinger di Valbruna), Nevo Skerlj (Bajta-Fattoria Carsica di Sgonico), Angelica Squizzato (Tina di San Giorgio della Richinvelda), Vivianne Toffoli (Ristoro al 57 di Budoia), Bruno Tonini (Al Selvadigo di Basovizza) e Tiziano Trevisanutto (Gelindo dei Madredi di Vivaro).

IL COMMENTO DI COLDIRETTI - «Un gruppo meraviglioso pronto a dare il massimo della cucina contadina: tradizione e innovazione sul piatto degli agriturismi di Campagna Amica», commenta il presidente di Coldiretti Fvg Dario Ermacora, presente alla consegna degli attestati e della giacca con logo Agrichef assieme ai direttori provinciali, al delegato Giovani Marco De Munari, alla presidente di Terranostra Fvg Giorgia De Luca e al primo Agrichef regionale Alvio Pituello.