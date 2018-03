Incidenti sugli sci: feriti un 12enne e una 14enne

FORNI DI SOPRA – Due ragazzini di 14 e 12 anni sono rimasti feriti, nella giornata di venerdì 2 marzo, sulle piste del Friuli Venezia Giulia. In entrambi i casi è stato necessario l’intervento del personale del 118.

Il primo incidente si è verificato verso mezzogiorno sulla pista Cimacuta, a Forni di Sopra. A restare ferita una sciatrice slovena di 14 anni, che ha riportato un trauma cranico. La giovane non ricordava cosa fosse successo e quindi, dopo essere stato accompagnata in ambulanza fino a Tolmezzo, è stata presa in carico dall’elisoccorso del 118 che l’ha trasportata al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Più tardi, verso le 13, nel comprensorio dello Zoncolan, a restare ferito è stato un 12enne di Trieste, che dopo una caduta presentava nausea e dolore alla testa. Soccorso dai poliziotti che pattugliano le piste, è stato poi visitato dal personale del 118 che l’ha portato all’ospedale di Tolmezzo per accertamenti.