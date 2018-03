Contributo per l'energia elettrica, al via la raccolta delle domande

UDINE - Saranno aperti da martedì 6 marzo e fino all'11 maggio i termini per la presentazione delle domande di accesso al rimborso delle spese sostenute nel 2017 per la fornitura di energia elettrica. Possono richiedere il beneficio, relativamente alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, i titolari di una Carta Famiglia attiva. Le card scadute dovranno pertanto essere rinnovate presentando apposita domanda (per le nuove richieste o le richieste di rinnovo di Carta famiglia occorre essere in possesso di un'attestazione Isee ordinario emessa nel 2018).

Nel modulo di domanda per accedere al contributo per l’energia elettrica sarà necessario indicare l’importo totale della spesa per la quale si chiede il rimborso e il codice POD relativo all’utenza (codice alfanumerico che identifica in modo univoco il punto di prelievo dell’energia elettrica dalla rete). Nell’importo complessivo delle fatture di energia elettrica non va computata la voce di spesa per il canone Rai. L’ammontare del contributo sarà determinato dalla Regione a consuntivo delle domande pervenute entro l'11 maggio e in base alle risorse finanziarie disponibili.

ECCO DOVE RIVOLGERSI - Per la consegna della domanda ci si può rivolgere alle circoscrizioni cittadine 3^ in via Cividale 337 (il lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30, il giovedì dalle 15 alle 18), 7^ in via Piemonte 84/7 (il martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, il mercoledì dalle 15 alle 18), 2^ in via Martignacco 146 e 5^ in via Veneto 164 a Cussignacco (da lunedì a giovedì dalle 8.30 alle 12.30, il giovedì dalle 15 alle 18). Le domande possono essere inoltrate anche allo sportello Carta Famiglia di via Stringher 14 (presso Anagrafe, piano terra, stanza 9) dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e allo sportello Sissu (Punto Informativo Unico dei Servizi Sociali) presso il Centro Polifunzionale Micesio, con ingressi pedonali da via Micesio 31 e da via Superiore 3 (il lunedì dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15.15 alle 16.45, da martedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.15).

C'E' ANCHE LA CONSEGNA VIA MAIL - Le domande possono essere inoltre inviate a mezzo raccomandata a/r al Comune di Udine - via Lionello 1 (ai fini del rispetto del termine previsto per la presentazione dell’istanza farà fede la data del timbro postale di partenza) e mediante posta elettronica certificata (PEC) alla casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Udine (protocollo@pec.comune.udine.it). La modulistica necessaria è a disposizione in tutti gli uffici indicati per la consegna delle domande e anche sul sito www.comune.udine.gov.it.