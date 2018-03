Scivola in un dirupo sul Gran Monte: ritrovato in stato di ipotermia

TAIPANA – Era scivolato in fondo a un dirupo, perdendo i sensi dopo aver battuto violentemente la testa. Quando è stato ritrovato, nel tardo pomeriggio di sabato 3 marzo, era già in ipotermia. Per sua fortuna, non vedendolo rientrare a casa, i parenti hanno dato l’allarme e così sono cominciate le ricerche di un 52enne di Taipana, caduto sul Gran Monte, nei boschi sopra la frazione di Monteaperta. Ad anticipare la notizia è il Gazzettino.

L’uomo è stato ritrovato verso le 18.30. Nello stato in cui era, probabilmente, non sarebbe riuscito a superare la notte. Soccorso dal personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, l’uomo è stato portato all’ospedale di Udine.