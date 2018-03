Alle 12, in Fvg, ha votato il 22,56% degli aventi diritto

FVG – Primi dati sull’affluenza alla urne in Friuli Venezia Giulia. Alle ore 12 ha votato complessivamente il 22,56% degli aventi diritto. La prossima rilevazione sarà effettuata alle 19. La provincia più ‘diligente’ dal punto di vista dell’affluenza, è stata quella di Gorizia con il 23,54%, seguita da quella di Udine con il 22,63%, Pordenone con il 22,41% e Trieste con il 22,03%.

I COMUNI PIU' 'DILIGENTI - Scorrendo i dati Comune per Comune, in provincia di Udine, davanti a tutti c’è Preone con il 36,40% seguito da Resiutta con il 29,67%, Visco 29,85%, San Vito al Torre 29,02%, Magnano in Riviera con il 27,85%, Marano Lagunare con il 27,32%, Colloredo di Monte Albano con il 27,57% e Faedis con il 27,51%. In provincia di Pordenone davanti a tutti c’è Barcis con il 29,72%, in quella di Gorizia Dolegna del Collio con il 32,76%, in quella di Trieste Sgonico con il 24,17%.